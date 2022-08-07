الامارات | «نُصب القراءة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدُّ النصب التذكاري الذي يحتفي بالقراءة والكتابة في منطقة المدينة الجامعية بالشارقة، علامة فارقة في هندسة المدينة، وإعلائها من شأن الكلمة المكتوبة.

ويتكون النصب الذي عمل على تصميمه الفنان العالمي جاري جودا من قطعة واحدة ويتخذ شكلاً لولبياً يرتفع في السماء أكثر من 36 متراً، وهو تشكيل هندسي معاصر يتخذ شكل المخطوطة العربية القديمة، وقد شُيّد احتفاء باختيار إمارة الشارقة «عاصمة عالميةً للكتاب» سنة 2019 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

ويؤكد التصميم الفني للنصب مسيرة الشارقة المتواصلة في ترسيخ أهمية الكتب والقراءة للفكر وتنوير الإنسان، حيث ينطلق هذا العمل الإبداعي بتصميمه من قاعدة عرضها أربعة أمتار، ويبلغ ارتفاعه 36.5 متراً، وبشكل أحادي الهيكل مصنّع من مجموعة من الألواح الفولاذية المترابطة تمتاز بالبساطة والعمق في آنٍ معاً.