الامارات | «من - إلى».. مواهب تعرض أعمالها للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرص «دبي للثقافة» على دعم الإبداع وتحفيز المواهب في الإمارة وتمكين أصحابها، اطَّلعت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، على إبداعات مجموعة من المواهب المتميزة في المعرض الفني الذي تقيمه الهيئة تحت عنوان «من – إلى» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم. وأشارت بدري الى أن معرض «من - إلى» يمثّل فرصة فريدة أمام الجمهور للتعرف بشكل أفضل إلى أسرة «دبي للثقافة»، إذ يستعرض طاقات أفرادها الإبداعية وقدراتهم الفائقة، ما يساعدهم على خدمة وحماية القطاع بشكل فاعل ومتميز.

ويتيح المعرض أمام الجمهور تجربة استثنائية تصطحبهم في جولة للاستمتاع بسحر وأصالة التراث والفن الإماراتي، واستكشاف مختلف المجالات الإبداعية المرموقة التي تحتضنها أسرة «دبي للثقافة»، كما يوفر منصة ثمينة لمشاهدة بعض المواهب التي يتم عرض إنتاجاتها أول مرة.

ومنذ تأسيسها في عام 2008، تواصل «دبي للثقافة» نجاحاتها في تمكين وتطوير القطاعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، حيث تعدّ الجهة الراعية لها، كما تُمارس دورها الرائد للاحتفاء بالتراث الثقافي العريق لإمارة دبي، والعمل على حمايته وتعزيزه؛ من أجل تحقيق هدفها الأسمى في جعل الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب. وتسعى الهيئة من خلال المواقع التراثية والثقافية إلى تعريف العالم بتاريخ دبي النابض، وترسيخ مكانتها الثقافية المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي.