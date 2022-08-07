الامارات | شوكولاتة «سنيكرز» تعتذر عن إعلان وصفت فيه تايوان بأنها «بلد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعـــربت شركـة «مـارس ريغـلي» الأميركية العملاقة عن اعــتذارهـا بعد إعلان عن ألواح الشوكولاتة التي تنتجها من صنف «سنيكرز»، وصف تايوان بأنها «بلد».

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزءاً من أراضيها.

وأوردت «سنيكرز الصين» بعد ذلك عبر حسابها على «ويبو» منشوراً إضافياً نص على الآتي: «لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية».