الامارات | العثور على حطام طائرة على جبال الألب سقطت سنة 1968

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر في نهر جليدي على حطام طائرة سقطت قبل أكثر من 54 سنة في الجانب السويسري من جبال الألب عام 1968، على ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

ورُصدت بقايا الطائرة على نهر أليتش الجليدي قرب قمتي يونغفراو ومونك.

والطائرة كانت تقلّ مدرّساً وطبيباً ونجله. وبينما عثر على جثث الثلاثة آنذاك، بقي حطام الطائرة مفقوداً.