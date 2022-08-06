بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. إتيكيت الرد على رسائل التهنئة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، بدأ الأهل والأقارب في تداول رسائل التهنئة والمباركة للناجحين من الطلاب، إذ يحرص الكثيرون على زيارة الطلاب وسماع الأغاني المعتادة عند النجاح، فضلًا على تقديم الهدايا احتفالًا بهم.

ولكن لا يعرف الكثير من الطلاب والأهالي الطريقة الصحيحة للرد على رسائل تهنئة نتيجة الثانوية العامة، لذا يوضح «هن» خلال السطور التالية الأسلوب الصحيح للرد:

إتيكيت الرد على تهنئة النجاح

نظرًا لأن الهدايا هي رمز لنجاح العلاقات الاجتماعية وتعزيزها، يلزم أن تكون مناسبة لمهارات الشخص وتساعده على تنمية قدراته، لذا يفضل الابتعاد عن الأشياء التي لا تعنيه ولا تجدي له نفعًا، ويمكن اللجوء إلى الهدايا المادية في حال إذا كان الشخص من الأقارب، أما إذا كان من الأصدقاء يفضل اختيار هدايا أخرى تكون قريبة من الشخص وتكون لها معنى، وذلك وفقًا للدكتورة شيماء البهي خبيرة الإتيكيت عبر برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا» على «CBC».

أما عن استقبال الهدية أو تلقي رسائل التهنئة يلزم على الأشخاص الاهتمام بالرد على جميع رسائل المباركة التي توجه إليهم سواء عبر «السوشيال ميديا» أو الاتصال أو الزيارات المنزلية، والاحتفال مع الأقارب وتبادل الفرحة، كما يفضل عمل حفل عائلي للاحتفال بالنجاح حتى تكون وسيلة أيضًا لتشجيع المقبلين على الثانوية العامة لاجتياز هذه المرحلة.

نصائح للأهل بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وقال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي خلال حديثه لـ«هن»، أنه لا يلزم أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع كبير حتى يحصل على التهنئة، إذ يلزم أن يبارك له كل من حوله لنجاحه ومروره من عام مليء بالضغط والتوتر، لذا يجب على الآباء تقديم الدعم والمساندة لأبنائهم حتى لا يتحول عالمهم إلى ظلام.