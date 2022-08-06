الأولى علمي علوم: مش مصدقة لحد دلوقتي.. ونفسي في منحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ملك عبد الفتاح، صاحبة المركز الأول على شعبة علمي علوم، إنها لم تذق طعم النوم منذ أمس بسبب الفرحة وعدم تصديق أهلها لتفوقها وحصولها على المركز الأول في شعبة علمي علوم، متابعة: «أنا لحد دلوقتي مش مصدقة نفسي وأنا كنت مستبعدة ده أول حتى لما بابا وماما كانوا بيقولولي ممكن تبقى من الأوائل كنت بقولهم استبعدوا ده بس الحمدلله ده توفيق ربنا».

نية دخول الطب

وأضافت «عبد الفتاح» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنها تنوي دخول كلية طب بشري وتسعى للحصول على منحة لدراسة الطب في الخارج، وبدأت هذه الرؤية لديها منذ الصف الأول الثانوي وبدأت في البحث عن المنح باستمرار من أجل تجهيز الأوراق الخاصة بالمنح وطريقة التقديم.

تقديم للحصول على منحة خارج مصر

وأوضحت صاحبة المركز الأول على شعبة علمي علوم، أنها كانت تتمنى الحصول على منحة في كندا، وعملت على التقديم في عدة دول أخرى وتنتظر رد الجامعات خلال الفترة المقبلة.