الامارات | عمدة بلدة فرنسية لمتسلقي الجبال: موتو على حسابكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتعين على متسلقي الجبال الذين يحاولون الوصول إلى قمة "مونت بلانك"في فرنسا ، دفع 15000 يورو لتغطية تكاليف الحاجة إلى الإنقاذ، أو ما هو أسوأ من ذلك أي موتهم.

وفرض عمدة سان جيرفايس ليسبينس جان مارك بيلليكس، حيث يمكن للمتسلقين الوصول إلى قمة أعلى قمة في أوروبا الغربية عبر طريق يسمى غوتر هذا الإجراء ردًا على عشرات التحذيرات المتحدية والانخراط في ما ووصفها بأنها "لعبة روليت روسية".

وفي تفاصيل الشرط الجديد فإن 10000 يورو ستغطي تكلفة الإنقاذ و 5000 يورو للجنازة في حال الموت.

وعلق المرشدون المحليون عملياتهم على طول الطريق، الذي يمكن الوصول إليه من قبل المتسلقين من أي مستوى مهارة، في منتصف يوليو بسبب الانهيار الشديد للصخور، حيث نصحت الإدارة المحلية الناس بشدة بتجنب ذلك. كما جعلت موجة الحر الشديدة التي طال أمدها الظروف على الجبل أكثر خطورة.

وفي بيان نُشر على "تويتر" ، قال بيليكس إن العشرات من "متسلقي الجبال الزائفين" تجاهلوا التحذيرات. ووصف كيف حاول خمسة زوار رومانيين الصعود وهم "يرتدون سراويل قصيرة ومدربين وقبعات من القش" واضطر شرطة الجبال إلى إعادتهم.

وأضاف: "يريد الناس التسلق حاملين الموت في حقائب الظهر". "لذا دعونا نتوقع تكلفة الاضطرار إلى إنقاذهم ودفنهم، لأنه من غير المقبول أن يدفع دافعو الضرائب الفرنسيون الفاتورة".

يمكن أيضًا الوصول إلى القمة عن طريق اتخاذ مسار اسمه "راتي من كورمايور" ، على الجانب الإيطالي من "مونت بلاك"، على الرغم من أنه أقل استخدامًا. ومع ذلك ، قال روبرتو روتا ، عمدة كورمايور ، إنه ليس لديه خطط لتقييد الوصول. قال "الجبل ليس ملكية". "نحن ، كمسؤولين ، يمكننا أن نقتصر على الإبلاغ عن الظروف دون المستوى الأمثل على طول الطرق ، ولكن طلب وديعة للصعود إلى القمة أمر خيالي حقًا."

وتصاعد الجدل حول سلامة الأنشطة الجبلية هذا الصيف وسط موجة الحر ومنذ مقتل 11 شخصًا عندما انفصلت كتلة ضخمة من الجليد عن نهر جليدي على الجانب الشمالي من مارمولادا ، أعلى قمة في الدولوميت الإيطالية ، في أوائل يوليو الماضي.

ويوم الخميس الماضي، تم إغلاق طريق مؤدي إلى "مونتي سيرفينو" من الجانب الإيطالي مؤقتًا بعد إنقاذ 13 متسلقًا إثر انهيار أرضي ، وتوفي أكثر من 100 شخص على طريق جوتير على مدار العشرين عامًا الماضية، بحسب صحيفة " الغارديان".