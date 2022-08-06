الامارات | استأجر لوحة إعلانات في الشارع لبيع قطعة جبنة وجدها في منزله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام رجل مغرم بعمليات التبادل التجاري باستئجار لوحة إعلانات في الشارع بغرض بيع قطعة جبنة كانت في ثلاجة منزله.

وقال أنجل دومينغو الذي اشترى المساحة الإعلانية، إنه عثر على سلسلة الجبن في ثلاجة منزله الجديد عندما انتقل إلى تورونتو.

وأخبر الرجل موقع "غلوبال نيوز" الإخباري المحلي أنه يتاجر بانتظام، وسيحاول فعل الشيء نفسه مع قطعة الجبن.

وقال دومينغو إنه معتاد على تداول المركبات وقطع غيار السيارات والأثاث على مواقع إعادة البيع ، لكنه قال إن السوق "مليء بجميع أنواع الأشياء الغريبة".

وقال "ربما يكون هذا هو أغرب شيء كان عليّ تقديمه على الإطلاق، أخبرني أحدهم أنني لن أحصل على أي شيء مقابل ذلك ولن يريده أحد، لكن أعتقد أن بعض الناس يريدون ذلك حقًا." وقال: "لقد تلقيت الكثير من العروض ،" بعض الناس يتصلون بي مرة أخرى لأن العرض الأول الذي تلقوه لم يكن جيدًا بما يكفي".

وتابع: "أن أحد الأشخاص قدم له قطتين فارسيتين مقابل لوح الجبنة الصغير.

ومع ذلك ، قال دومينغو، حتى بعد ظهر الخميس، إنه لم يقبل أيًا من العروض.

واعترف دومينجو إنه دفع "الكثير من المال" لوضع لوحة الإعلانات، لكنه لم يكشف عن المبلغ الإجمالي. وقال إن العقد الخاص بالمساحة الإعلانية هو لأسابيع قليلة فقط.

وفقًا لدومينغو ، فإن قطعة الجبن "لا تزال صالحة للأكل" ، ولا يزال تاريخ انتهاء صلاحيتها بعد بضعة أشهر، علما أن "سلاسل الجبن الأسود الماسي" التي يعرض نموذجها دومينغو متوفرة على نطاق واسع في معظم محلات البقالة، بحسب موقع "غلوبال نيوز".