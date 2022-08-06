البنات مسيطرين.. «أميرة وزينب» في صدارة أوائل الثانوية العامة والأزهرية: «ما كناش متوقعين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الفرحة العارمة في منازل أوائل الثانوية العامة 2022، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسمائهم في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعاش أوائل طلاب الثانوية الأزهرية 2022 المشاعر نفسها، في أواخر يوليو الماضي، حين أجرى الإمام الأكبر اتصالا هاتفيا يبلغهم من خلاله بتفوقهم.

وبعد إعلان أوائل الثانوية العامة والأزهرية 2022، نلاحظ وجود الإناث في المرتبة الأولى بالثانوية العامة والأزهرية، ففي الثانوية الأزهرية، تمكنت الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي في الشعبة الأدبية من السيطرة على المرتبة الأولى متفوقة على باقي طلاب الثانوية الأزهرية، حيث حصلت على نسبة 98.73%، أي إجمالي درجات 622، وفي الثانوية العامة، سيطرت الطالبة زينب أكرم حسن حميدة، الحاصلة على مجموع 387 درجة على المرتبة الأولى بأوائل الثانوية العامة 2022.

مشاعر مشتركة بين أوائل الثانوية العامة والأزهرية

وقالت زينب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والديها كانا الداعم الأساسي لها خلال رحلتها في الثانوية العامة 2022، وكان لهما دور بارز في تمكنها من ضم اسمها على قائمة أوائل الثانوية العامة 2022.

وتحكي الفتاة أنها لم تتكن تتوقع عرض اسمها وصورتها ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 خصوصا أنها لم تكن واثقة في عدد كبير من إجاباتها خلال فترة أداء الامتحانات، قائلة: «متوقعتش أبدا اسمي يتقال ومصدقتش نفسي لحظتها وكنت هطير من الفرحة».

وهو تقريبا الإحساس ذاته الذي انتاب أميرة، الأولى على الثانوية الأزهرية 2022 للشعبة الأدبية، حيث قالت في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، إنها لم تتوقع أن يكون اسمها ضمن قائمة الأوائل، وأوضحت: «مكنتش متوقعة أكون الأولى، وسجدت في الأرض لله من كتر الفرحة لما كلمني شيخ الأزهر»، وعن فرحتها، أكدت أميرة أن الإحساس كان يفوق وصفها، فكان يوم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية 2022، من أسعد الأيام التي مرت على منزل الطالبة.

اكتساح الفتيات قائمة أوائل الثانوية العامة والأزهرية

وهي نفس السعادة التي غمرت منزل زينب اليوم، بعد إعلان وزير التربية والتعليم اسمها ضمن أوائل الثانوية العامة 2022، لا سيما أنها كانت تذاكر المواد بالقدر المعقول، فضلا عن أن والديها كان لديهما رضا تام بأي مجموع سيكون من نصيب الفتاة، حيث قالت لـ«الوطن»: «بابا وماما قالوا انسي موضوع المجموع هو مش نهاية العالم والمسألة بسيطة».

كما أشارت إلى أنها كانت تضطر لحضور أكثر من درس خصوصي في المادة الواحدة لمواجهة صعوبة خلال مذاكرتهم وفهمهم.

والجدير بالذكر أن الإناث سيطرن على قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية، حيث تمكن 9 فتيات من الترتيب على الجمهورية، أمام 2 ذكور، أما أوائل الثانوية الأزهرية 2022 للشعبة الأدبية، فكانت من نصيب الإناث فقط، حيث تمكن 10 فتيات من الترتيب على الجمهورية.