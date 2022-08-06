روشتة لمساعدة الأمهات في تخطي إحباط نتيجة الثانوية العامة: «متظلميش ولادك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الفرح سيطرت على بعض أهالي طلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة، إذ حصدوا ثمرة سهر واجتهاد أبنائهم خلال عام بأكمله، وعلى النقيض لم يحصل طلاب آخرون على النتيجة المرغوبة التي طالما حلموا بها وسهروا من أجلها، وهو ما أثر على الحالة النفسية لهم ولمن حولهم.

إحباط الأمهات بعد نتيجة الثانوية العامة

وعبرت بعض الأمهات عن استيائهن من مجموع أبنائهن، خاصًة السيدات اللائي يستعدن لخوض التجربة مرة أخرى مع أحد أبنائهن، وكتبت إحدى الأمهات عبر موقع «فيس بوك»: «خايفة أمر بنفس المشاعر ونفس تجربة الثانوية العامة مع ابني التاني السنة الجاية، ربنا يعوضنا».

وقالت أخرى: «الثانوية العامة بقت صعبة جدًا علينا أكتر من ولادنا، أنا عايزة أحول لبنتي أقدر أدخلها إيه تاني».

نصائح لتخطي إحباط الثانوية العامة

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عثمان أخصائي الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن ما يلزم على الآباء فعله عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة هو شكر الله عز وجل على انتهاء الطلاب من المرحلة الثانوية وهم بصحتهم خاصًة بعد أن مروا بتجربة صعبة أثرت على نفسيتهم لمدة طويلة، إذ تعتبر الثانوية العامة «بعبع» بالنسبة للطلاب و«لازم نهون عليهم».

أما عن حالة الآباء، فهم بحاجة إلى الدعم النفسي أيضًا ممن حولهم من الأقارب «أمهات كتير بتصرخ وتعيط علشان نتيجة ولادها وده مش صح»، إذ يلزم الفهم بأن مجرد خروج الأبناء بصحتهم من الثانوية العامة انتصار «ابنك معاكي وكويس نحمد ربنا، ونركز في اللي جاي من حياته»، مشددا على ضرورة الامتناع عن التأثير سلبيا على أبنائهن المقبلين على المرحلة الثانوية «مينفعش تحكم على ابنك بمجموع أخوه، لازم ياخد فرصته وكل واحد مكتوبله نصيبه».