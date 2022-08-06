نصائح لتهنئة طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة: «متسألش جبت كام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، سرعان ما يبادر الأهل والأقارب في الاتصال بمن يعرفونهم من الطلاب للاطمئنان على نتيجتهم ويقدمون لهم التهنئة، ولكن هناك بعض الأمور المعتادة التي يفعلها الكثيرون دون قصد منهم ومن بينها السؤال مباشرة على نتيجة الطالب، إذ تمثل هذه الطريقة إزعاجًا للبعض.

نصائح بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

لذا يقدم «هن» خلال السطور التالية، مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها عند الرغبة في تهنئة طلاب الثانوية العامة:

وأوضح الدكتور أحمد عثمان أخصائي الصحة النفسية خلال حديثه مع «هن»، أنه عادة ما يكون الطلاب أكثر حساسية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، لذا إذا لاحظت الصمت على إحدى الأسر وشعرت بالشك تجاه نجاح الطالب أو رسوبه يفضل الامتناع عن سؤالهم بشكل مباشر عن النتيجة، إذ يمكن محاولة الاتصال بشخص مشترك بينكم للاطمئنان عليه.

وأشار «عثمان» إلى أنه في حال حصول الطالب على مجموع كبير يظهر ذلك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أهم الوسائل للاحتفال والتهنئة، لذا يلزم الاتصال في هذه الحالة والمباركة لهم مع الحرص على اختيار التوقيت المناسب للتهنئة «لازم تتصل بدري».

عادات يجب الابتعاد عنها

«جبت كام؟»، سؤال يبادر به الكثيرون ممن يهنئون الطلاب بنتيجة الثانوية العامة، ولكنه يسبب إحراجًا وإزعاجًا للبعض، لذا لا بد من الابتعاد عن طرحه تمامًا، أما في حال طلب أحد منك إحضار النتيجة «لو جبتها ومش المرغوبة يا ريت متقولش عليها»، يمكن اللجوء إلى إغلاق الهاتف أو إبلاغه بأنك لم تتوصل إليها «لو النتيجة مش كويسة، هيتاخد انطباع إنك وشك مش حلو عليهم».

واختتم أخصائي الصحة النفسية حديثه بأن الاحتفال بطلاب الثانوية العامة من جانب ذويهم من أفضل الأشياء التي تشعرهم بالنجاح سواء حققوا النتيجة المرغوبة أو لم يحصلوا عليها، لذا لا بد من إعطاء الطرفين حقهم «لو نجح نبارك ونهني وإحنا فخورين به، ولو راسب بلاش نحبطه ندعمه في اللي جاي».