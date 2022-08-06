فرحة كبيرة لوالد السادس مكرر أدبي بالثانوية العامة: عارفة هدفها من صغرها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

فرحة هيستيرية عمت أرجاء منزل الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل، الحاصلة على المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية، وذلك بحصولها على مجموع 380 درجة، وهو ما جاء كنتاج ثمار تعبها وجهدها على مدار العام.

بسعادة بالغة عبرّ محمد أحمد، والد الطالبة «مريم»، خلال تصريحاته لـ«هن» عن فخره الكبير بما سعت له ابنته ونجحت في تحقيقه، إذ أنها كانت من المتوفقين دائمًا في مراحلها الدراسية المختلفة: «طول عمرها متفوقة وحاطة هدف قدامها وهي أنها تدخل كلية ألسن».

والد مريم السادس مكرر أدبي: كانت بتذاكر 4 ساعات في اليوم

وكشف والد الطالبة المتفوقة، خلال حديثه، عن عدد ساعات دراستها في أول أشهر بالعام الدراسي لها في السنة النهائية بالثانوية العامة 2022، والتي بدأت بنحو 4 - 5 ساعات يوميًا: «كانت بتذاكر عدد الساعات دي في الأول، ومع بداية المراجعات بدأت أعداد ساعاتها تزيد مع الوقت».

أما عن علم الأسرة بتفوق الابنة وحصولها على ترتيب بين أوائل الجمهورية، قال والد الطالبة مريم محمد أحمد، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من قبل أحد زملاءه بالعمل، ليخبره بنجاح ابنته الباهر: «لاقيت زميلي اتصل بيا وقالي على مجموع بنتي، وطرت من الفرحة».

تفوق بنات الشعبة الأدبية على الشباب

جدير بالذكر أن الفتيات حققن مراكز متقدمة بين نتيجة الثانوية العامة 2022 عن الشباب بالشعبة الأدبية، وحصدن 9 مراكز بينما حقق الفتية مركزي فقط، وهو ما لفت الأنظار نحوهن بشدة نظرًا للتفوق الملحوظ لتلك الفتيات.