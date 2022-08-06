"بتحب تشير بوستات كتير؟".. إليك التفسير النفسي لهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نمتلك جميعا تلك الصديق الذي يقوم بكتابة وتحليل وانتقاد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا "فيسبوك".

لكن هل سألت نفسك يوما ما، ما التفسير النفسي لذلك الأمر؟. هذا ما نوضحه بحسب ما الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، إذ ذكرت الأسباب على النحو التالي:

- يقوم بعض الأشخاص بهذا الأمر لإثبات وجودهم وشخصيتهم أمام الآخرين.

- الرغبة في الشعور بالانتماء.

- الشعور بأنهم محبوبين اجتماعيا.

- ضعف تقدير الذات.

- الترفيه من خلال نشر المنشورات المضحكة.

- تقوم الشخصيات متقلبة المزاج بنشر منشورات مختلفة (مضحكة أو محزنة أو غريبة) في نفس الوقت.

- الشعور بالنقص وفقدان الثقة بالنفس.

- تدني احترام الذات وعدم الوعي.

- الرغبة في تحليل جميع المواقف والشخصيات ممن حولهم.

- البحث عن أكبر قدر من الإعجاب غير الموجود في حياتهم الحقيقة.

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