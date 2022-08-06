كم تكلفك 3 ليال في أرخص مكان بـ"الساحل الشمالي الشرير"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بات الساحل الشمالي وجهة مفضلة للعديد من المصريين، للتغلب على حرارة فصل الصيف، لكن مؤخرا ظهر مصطلح "الساحل الشرير" الذي قد يكشف عن اختلاف الطبقات في المجتمع.

- الساحل الشمالي

يمتد الساحل الشمالي بمصر بطول 1050 كم من رفح شرقا على شبه جزيرة سيناء إلى السلوم غربا على الحدود المصرية الليبية.

- معلومات عن الساحل الشرير

المنطقة بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، يطلق عليها الساحل الشرير، بعد مارينا 7 هاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل.

يشير الساحل الشرير إلى الطبقات الأغنى في المجتمع، فهو يتميز بأسعاره الباهظة بشكل مبالغ فيه، كما أن أفراد هذه المنطقة قد لا تلتزم بقيود معينة سواء في العادات والتقاليد أو الملابس، أي أنها أقرب إلى الغرب، ومعظمه من الشباب.

- الساحل الشرير والنجوم

في الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة حفلات كبار النجوم، مثل عمرو دياب ومحمد حماقي وروبي وغيرهم، في منطقة الساحل الشرير، رغم أن أسعار التذاكر مرتفعة للغاية.

- نشطاء يكشفون الفارق بين الساحل الطيب والشرير

وكتب حساب يحمل اسم "أحمد عصمت" موضحا الفارق بين الساحل الطيب والساحل الشرير: "دي خريطة الساحل الشمالي بتاعه كل سنة عشان منحسدش الناس غلط..ينقسم الساحل الي قسمين: اولاً الساحل الطيب: و دة ما قبل مارينا من اول سيدي كرير مرورا بماربيلا و قريه المهندسين و الروضه و نسمة واللوتس و الدبلوماسين و المعلمين و التطبيقين و دول الغلابة اللي بيروحوا يأجروا عجل و يأزأزىا لب عادي جدا كأنهم ف المعمورة و دول ومتحسدهمش لان دول غلابه اوي عادي بيأجروا اسبوع عشان يفكوا عن نفسهم.. ثانيا: الساحل الشرير اوي من بعد مارينا ٧ هاسيندا وايت وباي وريد وجرين و بلو وكل الالوان الممكنه ومراسي وأمواج وسيشل ودول اللي بيبقوا ف الساحل من اول ١٥-٦ لحد نص ٩ ومبيرجعوش".

وقال حساب آخر يدعى مراد شريف: " طوابير دخول الساحل الشرير واصلة للساحل الطيب".

- تكلفة 3 ليال في أرخص مكان بـ"الساحل الشمالي الشرير"

Retal View North Coast Aqua Park

مكان الإقامة هذا على بُعد 12 دقيقة سيرًا من الشاطئ، يقع فندق Retal View North Coast Aqua Park في العلمين، وعلى بعد 6 كم من زهران مول، وهو مكان إقامة يضم مطعماً ومواقف خاصة للسيارات مجاناً وباراً وحديقة، كما يشمل مكان الإقامة هذا أيضاً خدمة الغرف ومنتزهاً مائياً للضيوف، ويوفر هذا الفندق مسبحاً خارجياً وفريقاً للأنشطة الترفيهية ومكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي جميع الغرف في هذا الفندق على منطقة للجلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، بالإضافة إلى حمّام خاص مزود بمجفف للشعر وحوض استحمام ساخن، وتوفر بعض الغرف في فندق Retal View North Coast Aqua Park إطلالات على البحر، كما تم تجهيز الغرف بشرفة، فيما تضم غرف الضيوف ميني بار للضيوف.

يتم تقديم إفطار كونتيننتال أو إفطار من مأكولات حلال في مكان الإقامة هذا.

يضم فندق Retal View North Coast Aqua Park تراساً للتشمس.

يبعد هذا الفندق مسافة 22 كم من بورتو مارينا و28 كم من متحف العلمين، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لفندق Retal View North Coast Aqua Park، حيث يقع على بعد 45 كم.

الإقامة 3 ليال تكلفك 4590 جنيها، وفقا لموقع بوكينج

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