نادية الجندي تتألق بإطلالة صيفية شبابية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها بإطلالة صيفية شبابية على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، حيث ظهرت مرتدية كروب توب باللون الفيروزي المنقوش، وبنطلون فضفاض بنفس اللون والنقوشات.

ونسقت نادية الجندي مع الإطلالة نظارة شمسية وشابوه للبحر معلقة على الصورة "صباح الورد والفل والجمال".

لم تكن المرة الأولى لـ نادية الجندي التي تثير فيها الجدل بإطلالتها الشبابية، ففي صيف 2021 ظهرت بإطلالة مرتدية خلالها "هوت شورت" على شاطئ البحر.

وتتلون نادية الجندي بعدة إطلالات مختلفة تتسم عادة بالشياكة والأناقة، حيث ارتدت عدة فساتين سوارية لمصممين أزياء عالمين من بينهم هاني البحيري، الذي صمم لها فستان الملكة نازلي.

نستعرض أبرز إطلالتها التي طلت بها، خلال الصور المرفقة بالألبوم الأعلى.

جامبسوت بالذهبي اللامع

تألقت بجامبسوت بالذهبي اللامع بأكمام طويلة، وتسريحة الشعر المنسدل القصير، في آخر ظهور لها ببرنامج "أبلة فاهيتا".

فستان قصير مزركش بالألوان

بسيشن تصوير وإطلالة شبابية مبهجة، تألقت نادية الجندي بعيد ميلادها 2020، بفستان قصير مزركش الألوان.

كما تألقت في إطلالة شبابية خلال الاحتفال بعيد ميلادها لعام 2019، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض بالچوبير.

القبعة أيضا تعد قطعة أساسية بدولاب نادية الجندي، حيث تحرص على ارتدائها مع أغلب إطلالتها وبعدة أشكال، منها الشابوه والقبعات متعددة الأشكال والألوان والأذواق، مما يضفي أناقة وفخامة لطلتها.

الزي الرياضي

الترنج الرياضي طلت به في أكتر من ظهور لها، معبرة بذلك عن حبها للرياضة والحركة والبساطة وعدم التكلف.

اللون الأسود

سيد الألوان هو أحد أبرز إطلالات الجندي، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود وتوب بنفس اللون ويتوسطه حزام عريض يبرز رشاقة خصرها، كإطلالة لها ببرنامج السيرة.

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