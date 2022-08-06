ما هي حقن العضلات التي تسببت في وفاة لاعب كمال الأجسام فالدير سيغاتو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

غيب الموت لاعب كمال الأجسام البرازيلي فالدير سيغاتو، بعد مرور 6 سنوات من تحذيرات الأطباء له، من خطورة حقن تضخيم العضلات التي يحصل عليها، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على مخاطر تلك الحقن.

ما هي المنشطات ؟

تعتبر مواد مصنعة تشبه هرمون التستوستيرون، ويطلق عليها " الستيرويدات" حيث تساعد المصابين بأنواع معينة من فقر الدم، وحالات الرجال التي تعاني من عدم إنتاج ما يكفي من هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، كما أنها تستخدم تحت إشراف للأشخاص الرياضيين، مع العلم أن الأطباء لا يصفون المنشطات للحالات الصحية من الشباب، حيث تعد في تلك الحالة، منشطات غير قانونية، وذ لك وفقًا لما ورد في موقع webmd.

الآثار السلبية للإفراط بها

تلقي المنشطات برغم عدم الحاجة لذلك، أو تجنب المتابعة مع الطبيب المختص، حيث ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، ومنها ظهور البثور، وتساقط الشعر، كما يمكنها أن تزيد من حالات التثدي لدى الرجال، كما يمكنها أن تتسبب في نمو الأورام بالكبد، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على شرايين القلب، وتؤدي إلى إنسدادها، وتخلق حالة من الغضب والعنف الغير طبيعي، لذا يتسبب ذلك في زيادة خطر الوفاة المفاجئ.

كيف تؤدي المنشطات إلى الوفاة؟

عند دخول المنشطات إلى الجسم، فأنها تذهب إلى أعضاء وعضلات مختلفة، كما تؤثر الستيرويدات على الخلايا الفردية، ما يجعلها تنتج بروتينات، التي تتسبب في ظهور المشكلات الصحية، ومنها إصابة بالكبد بالسرطان، أو ظهور أكياس تحتوي على الدم بالكبد، حيث يمكن لتلك الأورام والأكياس أن تتمزق وبالتالي يصاب الشخص بنزيف داخلي.

بما في ذلك، تأثيرها على صحة القلب، حيث تزيد المنشطات من خطر النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، حتى عند الشباب الرياضين، أن الإفراط في الستيرويد إلى حدوث تصلب الشرايين، نتيجة لترسب الدهون التي تعمل على تعطيل تدفق الدم، وبالتالي لا يصل الدم إلى القلب والدماغ.

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