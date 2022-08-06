لايف ستايل

"ليه المروحة بـ 3 ريش؟".. اعرف السبب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

المروحة من الوسائل التي يلجأ إليها كثير من الأشخاص في فصل الصيف لتبريد الهواء والشعور بالراحة، لكن هل فكرت لماذا تحتوي على 3 شفرات ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لموقع "littlehomeappliance".

- توصيل الهواء:

من الناحية التكنولوجية، كلما قل عدد الشفرات، زاد توصيل الهواء، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المراوح تحتوي على ثلاث شفرات فقط.

- أكثر ملاءمة للطاقة:

تحتوي مراوح السقف على 3 شفرات لأنها تعتبر أكثر ملاءمة للطاقة، وأكثر هدوءًا من عدد الشفرات الأخرى.

- تحريك الهواء بكفاءة أكبر:

تساعد المروحة ذات الـ 3 شفرات على تحريك الهواء بكفاءة أكبر، ما يعزز الشعور بالانتعاش والراحة.

- تدوم لفترة أطول:

تساهم هذه الخاصية المروحة تدوم لفترة أطول لأنها أخف وزنًا، نظرًا لأن الضغط على محرك المروحة أقل بكثير.

بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها عندما يتعلق الأمر باختيار المروحة:

1. حجم الغرفة

سيؤثر حجم الغرفة على كيفية إنتاج تدفق الهواء بواسطة المروحة.

2. الارتفاع من الأرض

من المعايير الأخرى أن المراوح يجب ألا تقل عن 7 أقدام أي ما يعادل 2.1336 متر، من أرضية الغرفة، تم تحديد هذا الارتفاع ليكون الارتفاع الأمثل للسلامة مع الحفاظ على وظائف المروحة.

اقرا أيضا

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

لماذا اختارت آمال ماهر فستانا بالأبيض في حفلها بالعلمين؟.. استشاري تكشف

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا