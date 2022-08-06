"ليه المروحة بـ 3 ريش؟".. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

المروحة من الوسائل التي يلجأ إليها كثير من الأشخاص في فصل الصيف لتبريد الهواء والشعور بالراحة، لكن هل فكرت لماذا تحتوي على 3 شفرات ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لموقع "littlehomeappliance".

- توصيل الهواء:

من الناحية التكنولوجية، كلما قل عدد الشفرات، زاد توصيل الهواء، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المراوح تحتوي على ثلاث شفرات فقط.

- أكثر ملاءمة للطاقة:

تحتوي مراوح السقف على 3 شفرات لأنها تعتبر أكثر ملاءمة للطاقة، وأكثر هدوءًا من عدد الشفرات الأخرى.

- تحريك الهواء بكفاءة أكبر:

تساعد المروحة ذات الـ 3 شفرات على تحريك الهواء بكفاءة أكبر، ما يعزز الشعور بالانتعاش والراحة.

- تدوم لفترة أطول:

تساهم هذه الخاصية المروحة تدوم لفترة أطول لأنها أخف وزنًا، نظرًا لأن الضغط على محرك المروحة أقل بكثير.

بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها عندما يتعلق الأمر باختيار المروحة:

1. حجم الغرفة

سيؤثر حجم الغرفة على كيفية إنتاج تدفق الهواء بواسطة المروحة.

2. الارتفاع من الأرض

من المعايير الأخرى أن المراوح يجب ألا تقل عن 7 أقدام أي ما يعادل 2.1336 متر، من أرضية الغرفة، تم تحديد هذا الارتفاع ليكون الارتفاع الأمثل للسلامة مع الحفاظ على وظائف المروحة.

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