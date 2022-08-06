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رغم اكتساح الأولاد كشف أوائل علمي علوم.. فتاة تتصدر نتيجة الثانوية العامة

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«ملك» الأولى على شعبة العلمي علوم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، في شعبتي العلمي «علوم ورياضة» والأدبي، بنسبة نجاح 75.04%، وهى أعلى من نسبة العام الماضي التي كانت 74%.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022 اكتساح الشباب على الفتيات في كشف أوائل شعبة «علمي علوم»، ومع ذلك تصدر الأوائل فتاة، الطالبة ملك عبدالفتاح محمود الشبشيري، الأولى على علمي علوم بمجموع 402 درجة ونسبة 98%.

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وتصدرت ابنة محافظة المنوفية كشف أوائل شعبة العلمي علوم أمام 11 طالبا من الذكور، بينما جاء معها في القائمة فتاتان خلافها، هما الطالبة أميرة خالد صلاح عمر، من الغربية الثالث مكرر بمجموع 400 درجة، والطالبة شهد مجدي فهمي محمد، من الشرقية، الرابع مكرر بمجموع 399 درجة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأوضح وزير التعليم في فيديو إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر الصفحة الرسمية  للوزارة، أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.32%، وهى أعلى من العام الماضي الذي كان 76%، وارتفعت شعبة علمي  إلى 81% بعد 76% العام الماضي، وتمثل أعلى نسبة نجاح في العام الحالي، بينما انخفضت نسبة النجاح في الأدبي عن العام السابق من 70% إلى 68%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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