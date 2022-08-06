نصائح عاجلة لاحتواء البنات بعد نتيجة الثانوية العامة: عشان ميفكروش في إنهاء حياتهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التوتر الشديد تسيطر على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من الدخول في مرحلة الثانوية وحتى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ومع زيادة الشعور بالقلق تجاه الأمر، قد يتلقى بعض الطلاب نتائجهم غير المرجوة بردود أفعال شديدة الانفعال، والتي قد تؤدي إلى التفكير في إنهاء حياتهم.

ونظرًا لاتسام الفتيات برقة المشاعر بشكل كبير عن الشباب من الطلاب، قد تقبل بعض الطالبات إلى التفكير بالتخلص من حياتهن بشكل ملحوظ عن الطلاب، وذلك حسب ما كشفت النسب في الأعوام القليلة الماضية، وذلك عند استقبالهن الدرجات غير المرجوة بنتيجة الثانوية العامة 2022.

نصائح للطالبات لتجنب التخلص من حياتهن بعد استقبال نتيجة الثانوية العامة 2022

وخلال تصريحاته لـ«هن»، قدم الدكتور عمر سليمان، استشاري الطب النفسي، وسكرتير لجنة علوم الشخصية واضطراباتها بالجمعية العالمية للطب النفسي، مجموعة من النصائح للطالبات بشكل خاص، كي يتجنبن من اللجوء إلى التفكير في الانتحار، وذلك في حال تحصيل درجات غير مرغوب بها عند استقبال نتيجة الثانوية العامة 2022.

وقال استشاري الطب النفسي، إن تلك النصائح تتمثل في:

1- إدراك أن مرحلة الثانوية العامة ليست هي آخر المطاف.

2- الاعتماد على القدرات الشخصية في تحقيق النجاح بالمرحلة الجامعية.

3- إدراك أنه لا يوجد ما يسمى بكليات قمة وقاع: «دي هواجس إحنا عاملنها».

4- الابتعاد عن مقارنة النفس بالآخرين.

5- ضرورة تقديم الدعم الأسري للأبناء في هذه الحالة.

فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن ناحيته أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال بث مباشر للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المقرر أن يكون التقدم بطلب التظلمات بعد مرور 48 ساعة من وقت إعلان نتيجة الأوائل، وسيمتد إلى يوم 18 أغسطس الجاري.