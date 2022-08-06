والد «ساندي» الثانية أدبي: كورونا غيرت حياتها وانقطعت عامين عن التعليم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدي وعزيمة كبيرة، وإصرار حرصت الطالبة ساندي معاذ مقبول محمد عبداللطيف، في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشت بها، إذ كانت خارج حدود البلاد، رفقة أسرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لطبيعة عمل والدها، إذ حال وباء كورونا، من تمكن الفتاة للعودة إلى مصر، لمدة عامين، وبعد تحسن الوضع عادت على الصف الثالث الثانوي، رغم كل العراقيل التي واجهتها، إلا أنها استطاعت التفوق بنجاح، وحصلت على المركز الثاني بالشعبة الأدبية، وحصلت على مجموع 384 بنسبة 93.6%.

نجاح في ظل ظروف استثنائية

والد الطالبة ساندي معاذ مقبول، تحدث عن كواليس الظروف التي عاشتها ابنته، خلال حديثه لـ«الوطن»: «ساندي سافرت أمريكا، بعد المرحلة الإعدادية، معملتش حاجة هناك وتوقفت عن الدراسة لمدة عامين، بسبب كورونا، جات من الدار للنار على مصر، ودخلت 3 ثانوي، لما رجعنا كان تحدي تدخل ثانوية عامة متدخلش دبلومة أمريكية ولا حاجة غيرها، كان تحدي كبير مكنش في مواد سابق معرفتها ليها، استعانت بالمدرسين وقررت تدخل الشعبة الأدبية».

دعم نفسي وإصرار على النجاح

«مكانتش بتذاكر كتير ومفيش جدول للمذاكرة.. ماشية اليوم بيومه»، بتلك العبارة واصل والد الطالبة «ساندي» الحديث عن كواليس الظروف الاستثنائية التي عاشتها ابنته، وقصتها مع الثانوية العامة 2022: «بدأت متأخر في شهر 10، كنا بنجبلها الكتب وتاخد فكرة، عن أولى وثانية ثانوي، الحاجة اللي كانت بتحتاجها في السنوات اللي فاتت، مكنتش عاملة جدول، ماشية يوم بيومه، كل مهمتي أنا ووالدتها كانت أننا نرتبلها دماغها وندعمها نفسيا فقط، هي أكبر بناتي ونفسها تدخل اقتصاد وعلوم سياسية، ليها هدف واختارت أدبي علشان تحقق حلمها».

صراخ وبكاء من الفرحة

وفيما يخص كيفية تلقيهم خبر النتيجة وتصدرها قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، قال والد الطالبة «ساندي»: «كنت في الشغل ولقيتهم بيتصلوا عليا وبيصرخوا من الفرحة والصدمة، استأذنت من شغلي وروحت أباركلها وأشاركها الفرحة».