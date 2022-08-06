حالاً.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والدرجات على بوابة الوطن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوات سهلة وسريعة تتيحها بوابة «الوطن» لطلاب الثانوية العامة وذويهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بطريقة سهلة وسريعة، إذ أن النتيجة ظهرت في الوقت الحالي، ويمكنك الحصول عليها حالا من الرابط الذي توفره جريدة «الوطن» لقرائها.

كيف يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة؟

عبر رابط مباشر يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، عن طريق بوابة الوطن، وذلك باتباع خطوات سهلة وسريعة، أولها أنه يجب على الطالب أن يدخل اسمه رباعيا، ثم الرقم القومي، وكذلك اختيار الشعبة سواء علمي علوم، أو علمي رياضة أو أدبي، ورقم الجلوس أيضا يجب كتابته، والمحافظة والبريد الإلكتروني وأخيرا رقم التليفون.

يمكنك حالا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك عبر الرابط التالي، الموجود على موقع جريدة «الوطن» الإلكتروني:

natega.elwatannews.com

حالا رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 على بوابة الوطن

نتيجة الثانوية العامة 2022، أعلنها وزير التربية والتعليم قبل القليل مع نسب النجاح، وكذلك أسماء وصور الأوائل في الثانوية العامة 2022، وحالا يمكنك الحصول عليها عن طريق اتباع خطوات سريعة وسهلة على بوابة «الوطن»، وكذلك يمكنك تسجيل بياناتك فقط ليعاد إرسال لك تفاصيل النتيجة وذلك بمجرد ظهورها ونشرها على جريدة »«الوطن».