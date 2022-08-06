القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ دقائق دقائق قليلة تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، لتحسم لحظات من القلق والترقب عاشها الطلاب والآباء، إذ انتظروا بفارغ الصبر ثمار عام كامل من المذاكرة ومحاولة الحصول على نتائج مرضية، ويمكن عبر لينك مباشر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة الوطن، كما يمكن للطالب أيضا تسجيل بياناته ولترسل بوابة الوطن تفاصيل النتيجة بعد ذلك، وفيما يلي طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الوطن.

لينك مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة الوطن

تقدم بوابة الوطن طريقة سريعة ومباشرة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بالدخول على الرابط بشكل مباشر وتسجيل بيانات بداية من الاسم رباعي ورقم الجلوس ثم اختيار الشعبة، وكذلك اختيار المحافظة، وإدخال البريد الإلكتروني، وأخيرا رقم التليفون، وهي خطوات أساسية للتسجيل والحصول على النتيجة مباشرة.

ويمكنك كذلك التسجيل وترسل الوطن إليك نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها مباشرة، وذلك عبر الرابط التالي:

natega.elwatannews.com

نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن الجدير بالذكر إنه تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022، على بوابة الوطن خلال دقائق فقط، وذلك بعد إعلان طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الطلاب على الثانوية العامة، وكذلك طريقة التظلم في حالة لم يرضى الطالب عن درجاته في الامتحانات، ويمكنك التسجيل عبر بوابة الوطن لترسل إليك النتيجة مباشرة، بإدخال بياناتك الأساسية من الاسم ورقم الجلوس في خطوات سريعة، لتكون أول الحاصلين على نتيجتك.