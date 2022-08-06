والدة «ساندي» الثانية أدبي بالثانوية العامة: مكانتش بتسيب فرض وهنسفرها تتبسط

القاهرة - سمر حسين - ماما

على نغمات أغنية «وحياة قلبي وأفراحه»، للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، احتفلت أسرة الطالبة ساندي معاذ مقبول محمد عبداللطيف، مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، الحاصلة على المركز الثاني بالشعبة الأدبية، إذ حصدت مجموع 384 بنسبة 93.6%، ما أدخل الفرحة والبهجة على المنزل بعد عام من القلق والخوف، الذي كانوا يعيشون به خاصة بعد النظام الجديد للثانوية العامة 2022، حتى كافأها الله بتلك النتيجة.

والدة ساندي: ربنا مضيعش تعبها وعرفنا النتيجة بالصدفة

والدة الطالبة ساندي معاذ مقبول محمد عبداللطيف، تحدث عن كواليس تلقيها خبر تفوق ابنتها وتصدرها قوائم الأوائل على الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2022، خلال حديثها لـ«الوطن»: «عرفنا النتيجة من مدرس التاريخ بتاعها، وقالنا افتحوا التلفزيون، وشوفوا ساندي في مؤتمر الإعلان عن الأوائل».

بكاء يعقبه صراخ شديد، كان رد فعل الطالبة ساندي، الثانية على الشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ تضيف والدتها: «فضلت تصرخ وسجدت شكر لربنا، وهي بتبكي، مكناش متوقعين الخبر، ولا أنها تكون من الأوائل، مكنتش بتسيب فرض وبتذاكر دروسها أول بأول».

والدة ساندي: بنتي حققت حلمها وهتدخل كلية سياسة واقتصاد

كانت الطالبة ساندي، الثانية على الشعبة الأدبية، تخشى من درجات مادتي الفلسفة وعلم النفس، وتتابع والدتها: «بنتي حققت حلمها ونفسها تدخل كلية سياسة واقتصاد، وهنسفرها تغير جو بعد تعب السنة دي اللي عاشتها في الظروف الاستثنائية المختلفة وتغير نظام ثانوية عامة2022، ربنا مضيعش تعبنها ولا تعبنا، واستجاب لدعواتي ليها في الفجرية كل يوم».

كانت الطالبة ساندي، تذاكر دروسها أول بأول، تقضي ساعات أمام الكُتب وتساندها أسرتها وتوفر لها الجو الملائم للمذاكرة، حتى يتسنى لها التحصيل الجيد واستيعاب المواد الدراسية: «المذاكرة أيام كورونا مش سهلة زي الثانوية زمان، الطلاب عايشين في ضغط كبير».