نتيجة الثانوية العامة.. نصائح مهمة لأهالي الطلاب تجنبا للمشاكل النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك عقب اعتماد الوزير النتيجة أمس الجمعة.

وفيما يتعلق بهذا الشأن، قدم دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ"الخليج 365"، بعض النصائح لأهالي الطلاب عليهم اتباعها، بعد ظهور النتيجة حتى لا يضعون أولادهم في مشاكل نفسية:

1- يجب معرفة الأهالي بقدرات أولادهم، إذ لكل شخص قدراته العقلية الخاصة، ولايشترط الأمر بكمية المعلومات التي حصلوا عليها الطلاب طوال فترة الدراسة.

2- عدم وضع اللوم على الطالب، من حيث الناحية المادية، حتى لا يصاب بالإكتئاب.

3- احتواء، وتفهم النتيجة بشكل منطقي بعيدًا عن العصبية الزائدة، من قِبل الأهالي.

4- الدعم النفسي للطالب، حتى إذا كان الأب مصاب ببعض بالإحباط بسبب نتيجة ابنه، فمازال واجبه تقديم بعض الدعم لابنه، والتركيز على المرحلة القادمة، ألا وهي المرحلة الجامعية.

5- عدم التمسك بجامعات محددة بعينها مثل الطب و خلافه، وإحساس الطالب بالذنب لأنه لم يدخلها.

6- معرفة أن الطالب في سن المراهقة، فمن الممكن الضغوطات الكثيرة تدفعه إلى الإنتحار.

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