استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات علمي وأدبي.. اتبع هذه الخطوات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الآلاف من طلاب الثانوية يحاولون معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال هذه اللحظات، إذ أنه يمكن الحصول عليها من خلال رقم الجلوس فقط، عبر الرابط الذي تتيحه بوابة «الوطن»، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات علمي وأدبي.

ويمكن بسهولة أن تستعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات علمي وأدبي، من خلال الرابط الخاص بموقع الوطن natega.elwatannews.com.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات علمي وأدبي

- استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات علمي وأدبي، من خلال اتباع الخطوات الآتية التي تتمثل في:

- يمكن الدخول من الرابط المذكور أعلاه.

- إدخال الاسم رباعيًا.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

- تدوين البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب، ما بين العلمية أو الأدبية.

- كتابة اسم المحافظة التابع لها الطالب.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر أن الدكتور طارق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان أعلن عن نسبة النجاح في نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك خلال البث المباشر الذي أذيع عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي بلغت 74.05%.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحاته، أن نتيجة الثانوية العامة 2022، كشفت عن مستويات الطلاب، والتي أشارت بدورها إلى نتاج التعلم، ومستوى الفهم ومخرجاته، وليس اللجوء للحفظ والتلقين.

فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة من 8 إلى 18 أغسطس

وخلال تصريحاته قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقدم بطلب التظلمات سيكون بعد مرور 48 ساعة من وقت إعلان نتيجة الأوائل، وسيمتد إلى يوم 18 أغسطس الجاري.