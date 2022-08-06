الثالثة مكرر أدبي: نتيجة الثانوية العامة غيرت تفكيري عن كلية الأحلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تمكنت أمنية إبراهيم أن تحتل المركز الثالث مكرر على الشعبة الأدبية، وتصبح من الـ10 الأوائل على الثانوية العامة، بحسب ما أعلنه دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والذي خرج في فيديو موضحا تفاصيل نتيجة الثانوية العامة لعام 2022.

والد الثالثة مكرر أدبي: مفيش أجمل من كدة

عبر إبراهيم السيد، والد أمنية عن فرحته الشديدة بنجاح ابنته أمنية الباهر في الثانوية العامة، إذ أنها أصبحت من الأوائل، واحتلت المركز الثالث في الشعبة الأدبية، وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ «هن»، إنه يشعر بسعادة بالغة من تلك المفاجأة التي لم يتوقعها: «هو مفيش أجمل من كده خالص، أنا متوقعتش أنها تبقى التالتة، هي متفوقة وبتجيب درجات حلوة وتوقعت مجموع كويس بس ـن هي تكون التالتة في الثانوية العامة، لا صعب وشعور جميل محستوش قبل كده».

وأكمل والد أمنية الثالثة مكرر عقب نتيجة الثانوية العامة: «مش ملاحقين نرد على أهالينا وأصحابنا، اللي بيباركوا ومبسوطين لينا».

الرابعة مكرر أدبي: فرحانه من قلبي

فيما قالت أمنية إنها سعيدة وفرحانة من قلبها، «بضحك بصوت وفرحانة وبصوت من السعادة، أخويا كمان فرحلي جدا والبيت كله، بس أنا لسه محددتش عايزة أدخل كلية إية عايزة أهدى بس وأفكر كويس لان دلوقتي تفكيري هيكون مختلف، كنت عايزة فنون جميلة بس ممكن أدخل حاجة تانية».