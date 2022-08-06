«أمهات مصر» تهنيء أوائل الثانوية العامة: أنتم أبطال وشكرا لأولياء أموركم

القاهرة - سمر حسين - ماما

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التهنئة للطلاب أوائل الثانوية العامة وجميع الطلاب الناجحين، متمنيه التوفيق لهم في حياتهم الجامعية.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن طلاب الثانوية العامة أبطال وأولياء أمورهم استحملوا معاناتهم طوال العام الدراسي من تحمل نفقات الدراسة والدروس الخصوصية وغيرها، مقدمه الشكر لجميع أولياء الأمور.

ووجهت عبير حديثها للطلاب: «المستقبل أمامكم، ومصر أتاحت مسارات كثيرة للتعليم الجامعي مثل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلي المعاهد العالية.. عليكم الالتحاق بالكليات التي تناسب ميولكم وقدراتكم وليس مجرد ما يسمي بكليات القمة».

ومنذ قليل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، موضحا أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021»2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.