والد الرابعة أدبي بالثانوية العامة: عرفنا من التلفزيون ونفسها تدخل فنون جميلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرحة كبيرة ربما لا تسع كلمات اللغة وصفها تدق أبواب بيوت طلاب وأهالي الثانوية العامة 2022، بعدما أعلن منذ قليل أسماء الأوائل في الشعبتين الأدبية والعلمية، وكانت من بينهم الطالبة سوسن راني سراج الدين محمد، الرابع مكرر على الشعبة الأدبية، مدرسة جيهان السادات الثانوية للبنات، شرق المنصورة، إذ حصدت مجموع 382 درجة، بنسبة مئوية 93٪، واستقبلت أسرتها النتيجة بفرحة وسعادة غامرة، إذ تتعالى أصوات الزغاريد داخل أرجاءه وفي محيط الشارع الذين يقطنوا به.

الأب علم خبر تفوق ابنته من التلفاز

«شوفت صورتها في التلفزيون.. الخبر جالي وأنا قاعد في الشغل»، بتلك العبارة بدأ والد الطالبة سوسن راني، الحديث لـ«الوطن»، عن كواليس تلقيه خبر تواجد ابنته ضمن قوائم الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022: «أنا مدرس في المرحلة الإعدادية لمادة الرياضيات، كنت في التصحيح وشوفت المؤتمر اللي عاملة الوزير، شوفت صورتها على التلفزيون، مكنتش مصدق نفسي لما شوفت الخبر، اتصلت بيها صحتها من النوم، وكان أول رد فعل ليها قالتلي بابا أنت بتهزر صح، استأذنت من شغلي وروحت البيت أفرحها هي ومامتها».

كواليس المذاكرة في الثانوية العامة 2022

وعن كواليس المذاكرة والجو العام داخل المنزل، في الظروف الاستثنائية التي عاشها الطلاب والأهالي، في ظل النظام الجديد في مرحلة الثانوية العامة2022، قال والد الطالبة سوسن: «زي أي بيت كنا بنحاول نسهلها الأمور ونوفر لها الراحة والوسائل، كنت بحاول أجبلها الملخصات من على النت والمواد علشان تعرف تذاكر منها، كانت بتنزل كل دروسها عادي بتلبس الكمامة والجوانتات».

موهبة فنية في الرسم

تمتلك الابنة موهبة كبيرة في الرسم، ما جعلها تدشن قناة لها على موقع «يوتيوب»، تستعرض فيها موهبتها الفنية، إذ يقول الأب: «سوسن عايزة تدخل فنون جميلة من حبها للرسم، عندي بنت تانية أصغر منها في أولى ثانوي».