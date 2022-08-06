والدة السادس مكرر بالشعبة الأدبية: توقعت تطلع من أوائل الثانوية العامة 2022

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاعر من السعادة العارمة تكاد لا تصفها كلماتها، عبرت بها والدة الطالبة لينا أحمد فؤاد، التي جاءت من بين أوائل الثانوية العامة 2022، بالشعبة الأدبية في محافظة الجيزة، إذ حصدت مجموع 380 درجة، أي بنسبة 92%.

والدة الأولى بالشعبة الأدبية: ماكنتش منتظرة منها نتيجة

كشفت والدة الطالبة لينا أحمد فؤاد، السادس مكرر على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، خلال تصريحاتها لـ«هن»، أنها لم تكن تجبر ابنتها على الضغط في المذاكرة، ووثقت بجهدها الكبير فقط، كونها من المتفوقين على مدار سنين مراحلها الدراسية المختلفة.

وقالت والدة «لينا»: «كنت بقولها مش مشكلة خالص النتيجة، لأن ربنا عالم الشخص ده عمل إيه، فماكنتش منتظرة منها نتيجة معينة».

وأكدت الأم خلال حديثها على ثقتها الكبيرة التي كانت بداخلها تجاه تفوق ابنتها: «كنا متأكدين إنها هتطلع من أوائل الجمهورية، لأنها كانت طول عمرها من الأوائل»، أما عن رغبتها في الدراسة الجامعية قالت الأم إن ابنتها تهوى دراسة اللغات، لكنها لم تحدد بعد أي كلية ستلتحق بها.

تفوق الفتيات بالشعبة الأدبية

جدير بالذكر أن الفتيات حققن مراكز أكبر من الذكور بالشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية العامة 2022، وهو ما لفت الأنظار بشدة نحو هذا التفوق الملحوظ، حيث نجحن الفتيات في تحقيق 9 مراكز مقابل ولدين فقط.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال الدخول عبر بوابة الوطن، واتباع بعض الخطوات التي تسهل من الحصول عليها، حيث يتاح الحصول عليها من هذا الرابط natega.elwatannews.com