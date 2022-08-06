تفوق البنات في الثانوية العامة 2022 بين أوائل الشعبة الأدبية.. 9 بنات وولدين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نتائج مبهرة حققها أوائل الثانوية العامة 2022، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أسماؤهم منذ لحظات، من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022

وخلال البث المباشر، كشف الدكتور طارق شوقي في تصريحاته، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ جاءت 74.05%.

تفوق الفتيات في الشعبة الأدبية عن الشعبة العلمية

تفوق ملحوظ للفتيات شهدته قائمة الأوائل لنتيجة الثانوية العامة 2022، بالشعب الثلاث المختلفة، إذ تصدرن بشكل خاص بالشعبة الأدبية بنسبة أكبر من الشعبتين علمي علوم، وعلمي رياضة.

وحققت الفتيات 9 مراكز بين الأوائل بالشعبة الأدبية مقابل مركزي للطلاب الشباب فقط، وهو ما لفت الأنظار للتفوق المبهر لهؤلاء الفتيات من اللائي جاء بقائمة أوائل الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الرابط الذي يقدمه موقع الوطن وهو natega.elwatannews.com، وذلك لسرعة الحصول على النتائج بالدخول على الرابط السريع.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويتاح للطالب الدخول على رابط موقع الوطن، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط المذكور أعلاه.

- تدوين الطالب لاسمه رباعيًا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- إدخال المحافظة التابع لها.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان أعلن اليوم، خلال البث المباشر، أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، وكذلك نسبة النجاح، ومن ثم عرض رسمًا توضيحيًا لنسبة النجاح، ومقارنتها بالأعوام الماضية.