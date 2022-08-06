كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022.. ستبدأ خلال 48 ساعة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل قليل نتيجة الثانوية العامة 2022، وأوائل الثانوية العامة، وكذلك نسبة النجاح ومؤشرات عامة من النتيجة، كما حدد ضوابط التظلمات وكيفيتها وشروطها، إذ يفتح الباب لها بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة.

وفيما يلي ضوابط وشروط تظلمات الثانوية العامة 2022، بحسب فيديو نشره طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قبل قليل، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

تم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، منذ قليل، وكما أعلن الأوائل من الشعب المختلفة علمي وأدبي، وبعد ظهور النتيجة يمكن أن يلجأ الطالب للتظلمات على النحو التالي:

يقدم طلب التظلم بعد 48 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ولمدة 10 أيام.

التقدم بالطلبات وتحديد المواد وموعد الاطلاع إلتكرونيا.

يتم تحصيل رسوم من الطلاب المتضرريين 300 جنيها عن كل مادة.

تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

وتيح الوطن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الرابط التالي:

natega.elwatannews.com

إجراءات بعد التقديم للتظلم

في حالة تعديل درجات الطالب، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان.

إجراءات بعد قبول تظلم الطالب

حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف لسه من حقه التقدم بتظلم مرة أخرى.

تقديم صورة ضوئية واضحة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

يتم الاطلاع على صورة البابل شبت بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

يراجع الطالب تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.