دراسة: الكلاب تستطيع "الرؤية" بأنوفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

نعلم جميعًا أن الكلاب تمتلك حاسة شام قوية جدًا، لذلك تُستخدم في أعمال البحث في الجرائم مع الشرطة، لكن عندما تعلم أن هناك دراسة تشير إلى أن الكلاب تستطيع الرؤية أيضًا بأنوفها، بالتأكيد ستندهش.

توصلت دراسة جديدة إلى أن الكلاب قد تكون في الواقع قادرة على استخدام أنوفها شديدة الحساسية "للرؤية" وكذلك الشم، كما أورد موقع "bbc".

قال باحثون من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة إنهم قدموا أول دليل على أن حاسة الشم لدى الكلاب تتكامل مع رؤيتهم، وهو شيء لم يتم العثور عليه مطلقًا في الحيوانات الأخرى.

أجرى الفريق فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، والتي يمكن أن توفر صورًا مفصلة للأعضاء، على 23 كلبًا يتمتع بصحة جيدة.

وجدوا روابط بين البصلة الشمية (جزء الدماغ الذي يتعامل مع الرائحة) والفص القذالي (وهو جزء المعالجة البصرية في الدماغ).

وكان بيب جونسون، من كلية الطب البيطري بالجامعة، هو المؤلف الرئيسي للورقة التي نُشرت في مجلة علم الأعصاب.

قال بيب: "عندما ندخل إلى غرفة، نستخدم رؤيتنا في المقام الأول لمعرفة مكان الباب، ومن في الغرفة، وأين توجد الطاولة."

أظهرت الدراسة أنه في الكلاب، يتم دمج الرائحة في كيفية التعرف على بيئتهم ومعرفة مكان وجودهم.

أضاف بيب: إن الدراسة تشرح سلوك الكلاب العمياء التي صادفتها.

قال: "لا يزال بإمكانهم لعب الجلب والتنقل في محيطهم بشكل أفضل بكثير من البشر الذين يعانون من نفس الحالة".

من المأمول أن يعطي البحث مزيدًا من الأفكار حول كيفية عمل أدمغة الكلاب.