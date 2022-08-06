احذر خطورة التعامل الخاطئ مع طهي البيض.. وهذا ما يحدث عند تناوله يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - البيض إضافة رائعة لأي نظام غذائي كونه أحد أكثر الأطعمة تنوعاً من ناحية الفوائد الصحية علاوة على إمكانية مزجه مع أي أطعمة أخرى.

ولكن هناك تخوفات من مشاكل صحية تحدث من البيض، خاصة السلامونيلا، لكن هذا يحدث عند التعامل الخاطئ مع طهي البيض، كما أوضح مركز السيطرة على الأمراض "CDC".

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض، الخطوات اللازمة للحماية من السالمانويلا، وهي:

- الاحتفاظ بالبيض عند درجة 4 مئوية، ويجب شراؤه مبرد

- تخلص من البيض المتشقق، فبعض الدواجن قد تحمل السالمونيلا وتنتقل إلى البيضة من الداخل.

- يجب طهي البيض عند درجة 71 مئوية أو أُكثر.

ويؤكد موقع "health line" أن تناول البيض يوميًا آمن تمامًا على الصحة، مع الابتعاد عن البيض المخزن بطريقة سيئة.

والبيض يمد الجسم بالعناصر الغذائية وله تأثيرات مختلفة على الصحة، وفقًا لـ "health line"، وهي:

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت العديد من الدراسات، أن الأشخاص الذين يتناولون البيض، تنخفض لديهم نسبة الخطر في الإصابة بأمراض القلب، بينما حذرت بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة لدى المصابين بمرض السكر من النوع 2 عند تناوله بشكل يزيد عن 3 بيضات يوميًا.

- تحسين النظر

يحتوي صفار البيض على عنصري اللوتين وزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على تسحين صحة العين والنظر والحد من آثار الشيخوخة على عدسة العين.

- الكوليسترول

يعتبر البيض أحد أهم مصادر الكوليسترول، وهو مهم لخلايا الجسد، كما يساعد في صنع هرمونات الستيرويد مثل هرمون التستوستيرون والإستروجين والكورتيزول.

وينتج الكبد ما يكفي لتلبية احتياجات جسمك، والحصول على الكوليسترول بشكل عام من نظام غذائي مختلف، يعوض انتاج الكبد الطبيعي.

ومن الافضل اتباع التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول الصحي بشكل عام، حتى لا يحدث ضرر للجسم عند زيادة نسبة الكوليسترول.

- تحسين وظائف الكبد

البيض أيضًا يحتوي على مادة الكولين وخاصة في الصفار، هذا العنصر يساعد في تنظيم وظائف الكبد، ويعزز من صحة الدماغ، والجهاز العصبي، كما يساعد في نمو العضلات.