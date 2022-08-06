دعاء لطلاب الثانوية العامة 2022 قبل ساعات من النتيجة.. «اللهم بشرني بما أنتظره»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني، حسب ما كشفت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لذلك نقدم في السطور التالية دعاء لطلاب الثانوية العامة 2022، قبيل إعلان نتائجهم.

ويمكن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لطلاب الثانوية العامة 2022، من خلال الأدعية التي نستعرضها حسب الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة وآبائهم، ترديد أفضل الدعاء قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال تلك الأدعية:

- اللهم أني استودعتك نتيجتي في ودائعك، فأدخل السرور على قلبي وقلب عائلتي.

- اللهم وفقني ووفق كل زملائي إلى ما تحبه وترضاه.

- اللهم بشرني بما أنتظره، ولا تخيب رجائي يا رب العالمين.

- اللهم فرح قلبي وبشرني بأفضل مما أتمنى.

- يا رب توكلت عليك فيما هو قادم، فأنت رب الخير لا تأتي إلا بالخير.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول عبر رابط بوابة «الوطن» لـ نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، واتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في:

- ادخال الاسم رباعي.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

- ادخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب وكذلك المحافظة التابع لها.

جدير بالذكر أنه عند اتباع تلك الخطوات، سيتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، دون أي معوقات تقابل الطلاب في الوصول إليها.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا

ويمكن للطلاب الحصول نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال بوابة الوطن خلال الرابط التالي في خطوات سهلة، وذلك عقب الانتهاء من بث المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزارة صباح اليوم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».