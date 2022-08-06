في رسالة أم لنجلها قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة 2022: أنا في ضهرك دايما

القاهرة - سمر حسين - ماما

رسالة مؤثرة مكتوبة بخط اليد، دونها أحد أولياء أمور الثانوية العامة 2022، قبل ساعات من إعلان النتيجة كلافتة منها تقديرا لمجهود نجلها بغض النظر عن المجموع، وسرعان ما انتشرت وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدين بالأم وحرصها على مواساته.

وقالت الأم داليا طارق، خلال الرسالة التي كتبتها بيدها، قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022: «ابني حبيبي رامي قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة، بدعي ربنا أنه يجبر بخاطرك ويفرح قلبك، ويسعدك بالنجاح، عاوزاك تتأكد أني في ضهرك وميهمنيش حاجة في الدنيا إلا أنت».

رسالة أم لنجلها قبل نتيجة الثانوية العامة 2022

كما وعدت الأم نجلها، بإعداد حفلة خاصة به بعد ظهور وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022: «هحتفل بيك يوم النتيجة وهديتك اللي وعدتك بيها في انتظارك، كل حاجة من ربنا كويسة وربنا أكيد مرتب ليك الخير، اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به اسمك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تلهمنا النجاح والتوفيق في النتيجة وتيسر أمورنا أنك على كل شيء قدير.. أنا العبد الفقير إليك الطامع في كرمك ونعمتك».

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، فضلا عن اختيار الأوائل من الثلاث شعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، والمتفوقين والمكفوفين وذوي الهمم، من خلال الحصول على أعلى الدرجات.

وحدد موقع «الوطن»، رابطا سهلا لحصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2022 في أسرع وقت، حيث سيتم إتاحة النتيجة عقب إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، وللدخول على الموقع اضغط هـنـا.