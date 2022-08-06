استشاري تغذية يحذر من تناول الشوربة بهذه الطريقة.. مخاطر صحية كبيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هو الأفضل للنظام الصحي السلق أم شوي؟، في الحالتين فإن الطعام يكون صحيًا، ولكن في الشوي تًذاب الدهون كلها، وفي السلق تخرج من الدجاج أو اللحوم إلى الشوربة، وهو ما حذر الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، موضحًا أن تناول الشوربة الممتلئة بالدهون لها مخاطر صحية عديدة وذلك في تصريحات لـ«هن»، وفيما يلي طريقة تناول اللحوم والدجاج الصحية، وكذلك الشوربة.

ويعتبر الشوي أكثر طريقة تضمن النضج الكامل للأنسجة من الخارج للداخل بشكل سليم، ويضمن القضاء على كل أنواع البكتيريا الضارة التي يمكن أن تكون موجودة في اللحوم النيئة، ولكن بحسب «حلمي» فإن طرق تسمين البقر والجاموس والحيوانات حاليًا فيها الكثير من الهرمونات والمواد المضرة، وتلك المواد خلال السلق تسقط في الشوربة، لكن تركيزها في الشوي يكون عاليًا، ما يسبب مخاطر صحية كثيرة.

كيفية تناول شوربة صحية

يجب التخلص من الطبقة الدهنية الموجودة على الشوربة كي تكون صحية في بداية عملها، والأفضل أيضًا وضعها في الثلاجة لمدة ساعات قليلة ثم يزال الوجه مرة ثانية قبل تناولها، خاصة للأطفال يعتبر هذا شرطًا أساسيًا، وذلك لأن الطبقة الدهنية هي التي يتركز فيها كل المواد الضارة.

وهناك طريقة أخرى لتناول الشوربة بشكل صحي وهي التخلص من الجلد كله والدهون أسفله قبل الطهي، ثم غلي الدجاج لمدة خمس دقايق وبعد ذلك التخلص من تلك الشوربة ويضاف ماء جديد.

كيفية تناول اللحوم المشوية بشكل صحي؟

الشوي لا يجب أن يكون عادة في الدايت وإنما كل فترة طويلة، وذلك بتقطيع اللحوم بسمك رقيق بعض الشيء، لتستوي جيدًا في مدة أقل، وذلك مع التخلص من أي بكتريا بشكل كامل ولا يجب أن تصل اللحمة لدرجة السواد التي نراها.