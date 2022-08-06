«الخواجة مصري».. مشروع تخرج بنات الزقازيق وصل العالمية: ربنا كرمنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مشربتش من نيلها طب جربت تغنيلها.. جربت في كل ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكيلها»، كلمات أغنية شيرين عبدالوهاب التي تنطبق تماما على كل من عاش أو زار أو حتى مر على مصر، وتحديدا من عاش فيها وفني أكثر من نصف عمره من الأجانب المقيمين في مصر، والتعلق الشديد الذي خُلق بينهم وبين الأرض الطيبة بأهلها، ذلك ما قدمه فيلم التخرج «الخواجة مصري» الفائز بالمركز الأول على مستوى شعبة الإذاعة والتليفزيون قسم الإعلام كلية آداب الزقازيق.

«الخواجة مصري» في المهرجانات الدولية

بعد فوز الفيلم السياحي «الخواجة مصري» بالمركز الأول على مستوى شعبة الإذاعة، والذي صنعته أسماء عزازي وفريقها ويحكي عن السياحة في مصر بعيون الأجانب المقيمين فيها، والضجة التي سببها الفيلم، حيث عزز في عيون المصريين قيمة بلادهم الذي يعشقها الأجانب الموجودين فيها ولا يرغبون في البعد عنها قالت أسماء لـ«هن»: «الحمدلله على كرم ربنا وفضله، تم اختيار مشروع التخرج فيلم الخواجة مصري، ليتم عرضه ضمن الأفلام في المهرجان الدولي للسينما الإفريقية 2022 L'Afrique Faith Son Cinéma in Paris المقام في باريس، ويشارك الفيلم في المهرجان بعنوان، إفريقيا تصنع سينماها «AFSC» في الفترة ما بين 30 سبتمبر و8 أكتوبر 2022».

كواليس مشاركة فيلم الخواجة مصري في المهرجان الدولي للسينما

السعي وراء النجاح هو ما حققته «أسماء» بداية من مشروع تخرجها الذي أدهش الجميع وحتى المشاركة في المهرجانات الدولية وأمنيتها هي وفريقها أن يتأهل الفيلم أيضا للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، لكن تأهيل الفيلم في المهرجان الدولي للسينما لم يأتي بسهولة فقد كان البحث عن روابط المشاركة بفيلمها في المهرجانات هو كل وقتها حيث قالت: «في البداية كان مشاركة في روابط الخاصة بالمهرجانات الدولية.. فقدمت المشروع والفيلم و بعدها بعتولي إيميل بأن تأهلنا وهيتم عرض الفيلم في المهرجان.. وهيتم تقييمه من لجنة تحكيم وإن شاء الله نحصد جوائز».

وعن نظام المشاركة فلم يعرف الفريق حتى الآن إذا كانت المشاركة من خلال السفر والحضور أو ستكون أونلاين، وذلك ما ستوضحه اللجنة خلال الفترة المقبلة.