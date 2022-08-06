أفكار لتنظيم ميزانية البيت والمصروفات بالورقة والقلم: حددي أولوياتك وشيلي جزء للطوارئ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من المشاكل التي تحدث داخل المنازل والأسر بسبب الضغوطات الحياتية والمادية، وانخفاض مستوى دخل الفرد، ما يجعل الفتيات حديثي الزواج يبحثن عن طرق لتدبير وتنظيم ميزانية البيت، بما يتماشى مع مستوى الدخل وارتفاع الأسعار بين الحين والآخر، حتى لا يصل الأمر بينهم لافتعال مشكلات مختلفة يمكن أن تصل إلى الطلاق والانفصال.

ميزانية المنزل بالورقة والقلم

ومن جانبها تحدثت الشيف فاطمة أبو علي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن المبدأ التي تتبعه داخل منزلها، وهو «دبري ووفري»، إذ توضح طريقة تنظيم الميزانية، التي تطبقها داخل منزلها، كالتالي: «بقالي متجوزة أكتر من 25 سنة، وهبقى حماة قريب وجدة، الميزانية مشكلة كل بنت وكل بيت، لان أغلب البنات المتجوزة لسه خارجة من الجامعة وواخدة على المصاريف، وتروح تقعد في اي مكان وتصرف مبلغ وقدره، في حاجات جدا وقفت قصادي، بيختلف بعدد الأطفال وبالميزانية بين الأفراد، المصاريف بتزيد يوم بعد التاني، كنت في الأول أعمل كمية رز كتير ومتتاكلش والخضار كتير، بلاقي هادر كتير، خاصة في رمضان والعزومات بنعمل اكتر من 20 صنفا».

طريقة تنظيم الميزانية داخل المنزل

وفيما يخص طريقة تنظيم الميزانية داخل المنزل، قالت الشيف فاطمة أبو علي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ قالت: «البداية مينفعش تنزلي السوبر ماركت وأنت جعانة بتفرق، بتروحي تشتري كل أنواع اللحوم والجبن بكميات مختلفة، في الحالة دي لازم تظبطي احتياجاتك على حسب ميزانيتك وأولويات البيت وعلى الدخل، بعد القبض المفروض ربة المنزل تاخد المرتب وتدي لجوزها مصروفه، وبعدها تشوف الأساسيات اللي بيحتاجها البيت، بلاش نشتري الشيكولاتات والتسالي».

ميزانية على قد الإيد

كما تابعت الشيف فاطمة أبو علي، خلال الحديث: «البداية من خلال توفير الأساسيات، من الإيجار ومصاريف المياة والغاز والكهرباء وفاتورة التليفون، والأساسيات الثابتة الاستهلاكية، حتى لو المرتب 2000 جنيه، ونشيل على الأقل 200 جنيه بعيدا عن متناول الجميع للطوارئ والمستشفيات، لإنقاذ الوضع، ممكن تشتري حصالة وكل يوم تحطي فيها 5 أو 10 جنيهات».