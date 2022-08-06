دار الإفتاء توضح كيفية الاستخارة للسيدات أثناء النفاس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

خلال بعض الأيام مثل النفاس وأيام الحيض، تمتنع المرأة عن العبادات مثلا الصلاة والصيام، ولكن أحيانا ما تمر بحاجة ماسة للصلاة والدعاء وهو ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا حوله، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل ما يمكن للمرأة أن تقوم به في تلك الفترة.

كيفية الاستخارة أثناء الحيث والنفاس

تنشر دار الإفتاء المصرية كل يوم مقاطع فيديو مصورة من بث مباشر تنشره عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك ويوتيوب، وقد نشرت دار الإفتاء فيديو ردا على سؤال جاء فيه، «كيف أستطيع أن أستخير الله في موضوع مهم وضروري ولا أستطيع أن آخذ فيه قرار وأنا في أيام لا أستطيع فيها أن أصلي " target="_blank" rel="noopener">صلاة الاستخارة فكيف أستخير الله؟».

ليأتي رد دار الإفتاء عليها كالتالي، «إذا كانت المرأة في حالة حيض أو في حالة نفاس، أو رجل في حالة مرض ولا يستطيع الوضوء أو الطهارة، فهو ممنوع من أي نوع من أنواع الطهارة، فإذا أرادت المرأة أو الرجل في تلك الفترة صلاة الاستخارة فإنها يمكن أن تكون عبر أمرين».

وفصلت الإفتاء في ردها، «الأمر الأول هو الصلاة ركعتين ثم الدعاء بعد الركعتين، فإن سقطت الصلاة عن المرأة بسبب الحيض أو النفاس، فإن الدعاء لم يسقط عنها، فعليها أن تأتي بالميسور لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لذلك فإنه يمكنها إذا تعذر عليها الصلاة فلا تتعذر عليها الدعوة، كرري دعاء الاستخارة مرة واثنين وثلاثة وبإذن الله يختار الله لك ما ينفعك».