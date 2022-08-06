طرق التعامل مع ابنك عند رسوبه في نتيجة الثانوية العامة 2022.. مش هينفع كلنا نبقى دكاترة

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة 2022، الكثير في انتظار نتائج كبيرة والبعض قد لا يحالفه الحظ تلك المرة، ليبقى الآباء على أحر من الجمر، في انتظار حصد أبنائهم المجموع، الأمر الذي قد يصيب أو لا يصيب هذه المرة.

طرق التعامل مع ابنك عند رسوبه في نتيجة الثانوية العامة 2022

ومع حصد درجات النجاح، قد يقع العديد من الطلاب في أزمة الرسوب بـ نتيجة الثانوية العامة 2022، الأمر الذي يدفع البعض لتحمل تلك النتيجة والتعامل معها بحكمة، أو البحث عن حلول وخطط بديلة، بينما يُحبط البعض الآخر، وقد يصل به الحال للتخلص من حياته، حال عدم إيجاد الدعم من الأسرة والمحيطين به.

طرق التعامل مع ابنك عند رسوبه في نتيجة الثانوية العامة 2022

وكان الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، أكد لـ«هُن» أن الأسرة هي الدافع والعامل الأقوى في دعم الأبناء حتى وقت الرسوب، أو الحصول على درجات ضعيفة، لكي تقاوم أفكاره الانتحارية أو السوداوية التي قد يشعر بها.

وأوضح «فرويز» أنه يجب على جميع أولياء الأمور، إظهار الدعم والتعاطف للأبناء، وعدم إلقاء اللوم بشكل منفر مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، حتى لا يلجأ الطلاب للهروب بإيذاء انفسهما، بل التفكير معهما في خطط بديلة.

وفي نفس السياق، كانت الدكتورة هدى سالم، قدمت خلال لقائها في برنامج عبر قناة دي إم سي، نصائح ذكرت فيها أنه على الآباء أن يكونوا مطمئنين أن أبناءهم على قيد الحياة، وإن المجموع ليس نهاية المطاف: «الحمدلله أنه عايش مبسوط وسوي نفسيا، وموجود في بيتي وحضني ده الدنيا وما فيها».

وأوضحت «سالم» أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها معظم الآباء وهو الاهتمام المبالغ بالتعليم، دون الصحة النفسية أوالعقلية خلال نتيجة الثانوية العامة، «في حالة بنت كانت بيتم التنمر بيها في المدرسة طول الوقت وأهلها صمموا تفضل في نفس المدرسة، ولكن، كبرت وبقت دكتورة ولكن مش قادرة تتعامل مع العالم الخارجي، ولا المجتمع والناس، ده دمرلها نفسيتها ووالدتها ندمت وقالت يا ريتني اهتميت بالصحة النفسية».

وتابعت الدكتورة هبة سالم: «المشكلة كبيرة لو الأب قال لو مجبتش مجموع عالي مش هعرفك، مش هينفع كلنا نبقى دكاترة، وطول ما ابنك بخير لازم تكون مبسوط وممتن لده جدا، وميبقاش بيني وبين ابني جدار عازل، لازم نعمل 30 يوما سعادة من بعد النتيجة».

مختتمة: «حتى لو محصلش مجموع كبير، لله الأمر من قبل ومن بعد طالما عملت اللي عليك يبقى اللي حصل نصيب وقدر ودي ثقافة التقبل والتأقلم والرضا لازم ده يحصل مع النتيجة».