الامارات | فسحة هدوء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر كورنيش بحيرة خالد بالشارقة من الأماكن السياحية والترفيهية المفضلة للعائلات والأفراد والسياح. ويتميز الكورنيش بجمال طبيعته وانتشار المساحات الخضراء فيه، ويتزين الكورنيش بأشجار النخيل ونباتات الزينة، إضافة إلى مسارات للمشي والركض، والمرافق الترفيهية المتنوعة، ويعد غروب الشمس من الأوقات التي تستقطب الباحثين عن الهدوء والسكينة.