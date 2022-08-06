الامارات | كاليفورنيا تستعين بشهية الماعز لمكافحة حرائق الغابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يساعد قطيع من 600 ماعز في منع حرائق الغابات في كاليفورنيا وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية محلية، وذلك بعد موسم الحرائق الكبيرة التي انتشرت في أنحاء المقاطعة الأميركية.

وتعتمد الفكرة على شهية الماعز الكبيرة للعشب وأوراق الأشجار. ووفقاً لفيديو تم نشره يقوم القطيع الأبيض الكبير في متنزه «ليك شابوت» الإقليمي، بالتهام الأعشاب وتقطيع الأشجار الصغيرة مشكلاً بذلك مساحات انقطاع لمنع انتشار الحرائق أفقياً.

ويقول تيري أويازون، صاحب شركة Goats R Us التي تستثمر في هذا النوع من النشاطات إن «350 ماعزاً يمكنها أن تستهلك نحو فدان من الأراضي المزروعة في اليوم».

وبالطبع لهذا الأمر كلفته، ففي حين أن المساعدة المستأجرة تكلف الملايين على ما يبدو، وإن كانت أقل كلفة من الإجراءات الوقائية الأخرى التي تقوم بها مصلحة الحدائق ومن بينها عمليات القطع الروتينية. وتشهد المنطقة حرائق كبيرة بمواسمها الجافة والحارة، ويعتمد السكان بشكل أساسي على زراعة القمح، لكن المسؤولين يؤكدون أن هذه الطريقة جاءت بنتائج فعالة في موسم الحرائق الجاري، فأنقذت المناطق التي كانت عادة ما تشهد سابقاً الكثير من النيران المتفرقة،

350

ماعزاً يمكنها أن تستهلك نحو فدان من الأراضي المزروعة في اليوم.