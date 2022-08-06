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الامارات | تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار لمنتجي «هاوس أوف كاردز»

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لوس أنجلوس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم كيفن سبايسي 31 مليون دولار لمنتجي «هاوس أوف كاردز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلزم الممثل كيفن سبايسي، أول من أمس، بدفع نحو 31 مليون دولار لمنتجي مسلسل «هاوس أوف كاردز»، الذي استُبعد منه بعد اتهامات لا أخلاقية طالته. وكانت شركة «إم آر سي» المنتجة للمسلسل تطالب بالحصول على تعويضات عطل وضرر بسبب خسائر تكبدتها نتيجة استبعاد سبايسي من العمل.وشكلت فضائح كيفن سبايسي، الاخلاقية صدمة لجمهوره الكبير، وأثرت سلبا على مسيرته الفنية التي توقفت على إثرها

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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