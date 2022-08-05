ليست روبي وحدها.. 5 فنانات كشفن أعمارهن صراحة: ليلى علوي ومايان السيد الأبرز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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يعتبر السن من أكثر الأمور خصوصية عند المرأة، إذ لا ترغب أغلب النساء في الإفصاح عن أعمارهن، لكن بعض الفنانات كسرن هذه القاعدة، وكشفن سنهن الحقيقي للجمهور، وهو ما فعلته الفنانة روبي، في حوارها بالأمس، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، على قناة CBC.

فنانات كشفن أعمارهن

الفنانة روبي

كشفت الفنانة روبي عن سنها الحقيقي، قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عامًا، ونصحت جمهورها بأن يكثروا من شرب المياه، بسبب تأثيراتها الإيجابية على البشرة.

مايان السيد

حلت الفنانة مايان السيد، ضيفة على برنامج «نجوم السماء» المعروض على القناة الأولى، في شهر رمضان الماضي، وقالت إنها عيد ميلادها 9 نوفمبر 1997، أي أنها على أعتاب 25 عاما.

ذكرت الفنانة رانيا يوسف، أنها تبلغ من العمر 44 سنة، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، وكان هذا التصريح في 25 أكتوبر 2018، أي أن عمرها الآن 48 سنة.

ليلى علوي

صرحت الفنانة ليلى علوي، خلال حوارها مع أبلة فاهيتا على قناة ON، أنها من مواليد عام 1962، وكان ذلك في نوفمبر 2020، أي أنها تبلغ الآن من العمر 60 سنة، حيث احتفلت بعيد ميلادها في يناير الماضي.

شيرين عبدالوهاب

في مايو الماضي، فتحت شيرين المجال لجمهورها للسؤال عن أي شيء يريدون معرفته عنها، وسألها أحد متابعيها عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو عن عمرها، وكانت إجابتها أنها من مواليد 1980، بما يعني أنها تبلغ من العمر 42 سنة.

دينا الشربيني

قالت الممثلة دينا الشربيني، في عام 2016، إنها تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك خلال استضافتها في الموسم الرابع من برنامج «من الدوبلكس» مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والمذاع على شاشة CBC، أي أنها تبلغ من العمر 37 عاما الآن.