«بوسطجي السعادة» يحقق حلم «هدى» ويوفر لها جهاز العروسة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص برنامج «أتوبيس السعادة»، المعروض على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، على تخصيص فقرة بعنوان «بوسطجي السعادة»، تكون همزة وصل بين طرفين لنشر السعادة للغير، أو يكون البرنامج أحد الأطراف، لإيصال شيء لشخص يستحق السعادة.

رسالة هدى

قرأ أحمد يونس خطابا مرسلا من فتاة تدعى «هدى»، طلبت المساعدة والوقوف بجانبها، بتوفير جهاز العروسة لها، خاصة أن حفل زفافها اقترب موعده، وينقصها الكثير من الأشياء.

وأضافت «هدى»، خلال رسالتها، أن عدد إخواتها 4 فتيات، وبسبب الظروف الصعبة التي تمر بها، بسبب انفصال والديها، قررت مساندة والدتها بالعمل في الأحذية بالمنزل.

البرنامج يحقق حلم الفتاة

بالفعل حقق أحمد يونس حلم «هدى»، إذ أجرى مكالمة هاتفية معها، أخبرها بأن برنامج «أتوبيس السعادة» قرر مساعدتها، قائلا لها: «أنتي عروسة لازم تستاهلي إنك تفرحي، وهنا تبدأ خلية بوسطجي السعادة».

وتابع: «وأنا بكلمك دلوقتي فيه عربية بتتحرك إليكي فيها جهاز العروسة»، فردت عليه: «شكرا يا أستاذ أحمد ربنا يخليك».

وعبرّت والدة «هدى» عن سعادتها بتحقيق حلم ابنتها، قائلة: «ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك أبدا، وإحنا سعداء إننا كلمناك، وهنعزمك على الفرح».