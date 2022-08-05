من هي مارلين مونرو؟.. ملكة إغراء نهشت روحها قسوة الحياة وماتت في ظروف غامضة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قبل 62 عامًا من اليوم، تحديدا يوم 4 أغسطس 1960، عُثر على جثمان سيدة الإغراء الأولى، الفنانة العالمية مارلين مونرو، فوق سرير داخل فيلتها بلوس أنجلوس، ليبقى سر موتها أمرًا غامضًا حتى يومنا هذا، فلا أحد يعرف سبب وفاتها حتى الآن.

من هي مارلين مونرو؟

من هي مارلين مونرو؟ سؤال بات يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور يوم على ذكرى وفاتها الـ62، للتعرف عن المزيد من المعلومات عن حياة فنانة الإغراء التي رحلت عن العالم، تاركة ورائها سرا غامضا.

وتعد ممثلة ومغنية أمريكية شهيرة، اسمها الحقيقي نورما جين بيكر، وفقًا لشهادة التعميد، إذ وُلدت في الأول من يونيو عام 1926 في لوس أنجلوس، وماتت في أغسطس 1962.

بدون أب وضحية للتحرش

36 عامًا، عاشتها ملكة الشهرة والعالمية في كثير من المفارقات والآلام، والتحرش قبل أن تلمع على شاشات التلفزيون، فلم تحظ بحياة طبيعية، إذ حملت اسم والدتها لعدم معرفتها بالأب، وعلى الرغم من غياب الأب، لم تكن الأم أو الشقيقة رفيقات على الإطلاق، فوالدتها حاولت خنقها بوسادة، بعدما ساءت حالة «مونرو» مع الاضطراباتٍ النفسية، كما أن علاقتها بشقيقتها لم تكن على ما يرام.

الانتقال للملجأ كان نقلة كبيرة في حياة نجمة الإغراء مارلين مونرو، إذ تولت رعايتها صديقة العائلة جريس وزوجها دوك جودارد، قبل ينتقلا عام 1942 إلى الساحل الغربي، ولم يتمكنا من اصطحاب مونرو معهما، فلم تجد أمامها سوى دار الأيتام، حيث تعرضت هناك إلى عدة وقائع من التحرش الجنسي، التي هربت منها بالزواج من صديقها جيمي دورتي في 19 يونيو عام 1942، وهي في عمر 16 عاما، لتترك الثانوية وتعمل في معمل للذخائر الحربية في فان نويس بكاليفورنيا، قبل أن يكتشفها مصور فوتوغرافي.

مارلين مونرو.. من عروض الأزياء للفن

في إطار الإجابة على سؤال من هي مارلين مونرو؟، يشار إلى أنها في البداية حاولت الاتجاه إلى مهنة عرض الأزياء، لتنفصل عن زوجها الأول، قبل أن توقع عقدها الأول مع شركة أفلام فوكس للقرن العشرين، في أغسطس 1946.

وأصبحت نجمة هوليودية في بداية الخمسينيات، إذ قدمت العديد من الأفلام على رأسها «الرجال يفضلون الشقراوات»، «سنة الحكة السابعة»، «البعض يفضلونها ساخنة»، الذي رشحها لجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة كوميدية في عام 1960، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

انتحار أم اغتيال

رغم شهرة مارلين مونر، لكن حياتها لم تكن الأفضل، إذ فشلت في زواجها 3 مرات، كما إنها لم تنجب، لكن رحلتها في الحياة انتهت بمأساة، بعدما عُثر على جثمانها في ظروف غامضة، لتثير العديد من الاحتمالات والظنون حول الوفاة، إذ كانت انتحار، أك جرعة زائدة من المهدئات، أم اغتيال.

لأول مرة.. صور جثة مارلين مونرو داخل المشرحة

وبعد مرور أكثر من 57 عاما، على رحيلها، انتشرت صورة لجثمان الفنانة، التقطها المصور الأمريكي Leigh Wiener، بعد ساعات من العثور عليها ميتة في 4 أغسطس 1962 فوق سرير فيلتها بلوس أنجلوس، وأرسل صور 3 أفلام إلى مجلة LIFE التي كان يتعامل معها، وفقًا لما ذكرته صحيفة «العربية».