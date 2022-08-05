"لو بتحب المغامرات".. إليك أفضل الأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل الأماكن للاستمتاع بالإجازة الصيفية، ولكن تختلف الأذواق، فهناك البعض من الناس يبحث عن وجهات سفر معينة تشبه المغامرات لإرضاء شغفهم، وهي كالآتي:

-مانالي

هي قرية مخفية في جبال الهيمالايا تشتهر بقواعدها وأنظمتها الصارمة، ولكنها تتمتع بمناظر طبيعية رائعة، عبر غابات الصنوبر وبساتين التفاح، هي متعة الباحثين عن المغامرة ومحبي الطبيعة، ومكان رائع لقضاء شهر العسل.

-ماديا براديش

تقع في قلب الهند، تقدم ماديا رحلات السفاري الأكثر إثارة للحياة البرية، وهناك فرص كبيرة لرؤية النمور والأفيال تمر بجانبك.

-كازيرانجا

يضم منتزه كازيرانجا الوطني في ولاية آسام في الهند، أكثر من 2000 من وحيد القرن ويمكنك ركوب سيارة سفاري أو ركوب الفيل في الأراضي العشبية لاكتشافها، كما تعد الحديقة أيضًا موطنًا لتكاثر أعداد كبيرة من الأفيال وجاموس الماء البري وغزال المستنقعات.

-ناغارهول

تقع الغابات الخصبة في حديقة ناغارهول الوطنية، من المحتمل أن تصادف النمور والفهود والفيلة والعديد من الحيوانات الأخرى في هذا المكان الذي تبلغ مساحته 650 كيلومترًا مربعًا، مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة، والقيام برحلات سفاري وسط الحيوانات البرية.

-لاهول سبيتي

إذا كانت فكرتك عن رحلة المغامرة تتضمن التوجه لرؤية مناظر لم تراها من قبل، فهذا هو المكان الصحيح، هي مكان رائع للتخييم على ضفاف النهر، والاستمتاع بالطبيعة الهادئة.

بوناخا

تتمتع بوناخا في بوتان ببعض الرحلات الجميلة بالإضافة إلى مناطق الجذب الطبيعية وسط الجبال، يمكنك زيارة هذا المكان في أي وقت من السنة، سيكون الطقس مناسبًا تمامًا لك للقيام بنزهة هادئة مع الاستمتاع بجمال هذه المدينة الساحر.

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