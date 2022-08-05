حبيبك من برج العقرب.. 4 مميزات تجعلك أكثر تحملًا لعيوبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يشتهر برج العقرب بالغموض الشديد والكتمان، والتلاعب، لكن على الجانب الآخر يمتاز بالعديد من الصفات الجيدة التي تجعله مميزاً.

وإذا كان شريك حياتك من مواليد برج العقرب، نقدم لك 5 مميزات ستجعلك أكثر تقبلًا لعيوبه، وفقًا لموقع "pinkvilla".

- الصدق:

يتسم مولود العقرب بأنه صادقًا للغاية في مشاعره تجاه شريكة حياته.

- طموحين للغاية:

يتميز رجل هذا البرج بأنه طموحًا للغاية، وبالتالي فهو أكثر دعمًا لشريكة حياته.

- مخلص:

يُعرف برج العقرب بكونه مخلصًا لشريكة حياته، فهو يكرس حياته لإسعادها فقط.

- التعبير عن الحب:

العقرب معروف بطبيعته العاطفية التي تجعله يبوح بمشاعره تجاه شريكته، كما سوف يقضي مزيد من الوقت معها كوسيلة للتعبير عن حبه واهتمامه بها.

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