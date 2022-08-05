لهذه الأسباب.. لا يفضل مشاركة "الهاند فري" مع الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعًا كم هو جميل عندما يتشارك شخصان زوجًا واحدًا من سماعات الأذن، يبدو أنهم في عالمهم الخاص، ومع ذلك إذا كنت تفكر في فعل ذلك مع من تحب، عليك أن تفكر مرة أخرى

فيما يلي بعض الأسباب التي تدفعك للتوقف عن هذه العادة الخاطئة وفقًا لموقع "headphonesty".

- مشاركة البكتيريا

يمكن لسماعات الأذن التقاط البكتيريا من أي سطح غير نظيف، جيب البنطلون والأيدي كلها مصادر للبكتيريا، كما أنهم يلتقطون شمع الأذن اللاصق.

عندما يحدث هذا، يصبح الشمع الرطب على السماعات المكان المثالي لتتكاثر البكتيريا، ويزداد الأمر سوءًا عند مشاركة السماعات، حيث يتم تبادل البكتيريا الموجودة داخل أجزاء من شمع الأذن بين المستخدمين.

- نمو الخميرة

يمكن أن تتكاثر عدوي الخميرة في الأذن أيضًا، فهي مثل العديد من أنواع الفطريات، تحب البيئات الدافئة والمظلمة تمامًا مثل قناة الأذن.

يمكن أن تلتصق الخميرة الموجودة في أذن أحد الأشخاص بسهولة بسماعات الأذن، خاصةً إذا كانت تحتوي على شمع أذن لزج بالفعل، يمكن بعد ذلك أن ينتشر بعد مشاركة سماعات الأذن.

تُعرف حالة الأذن الشائعة التي تسببها الخميرة باسم " أذن السباح "، تشمل أعراضها: الحكة، وآلام الأذن.

- التعرض للجراثيم المسببة للأمراض

عندما يتم وضع سماعات الأذن على أسطح مختلفة، فإنها تتعرض للجراثيم، وإذا تُركت سماعات الرأس بدون تعقيم، يمكن أن تنقل مزيد من الأمراض بين عديد من الأشخاص.

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