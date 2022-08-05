من هي زوجة ظافر العابدين؟.. مطربة بريطانية ضحت بالشهرة لتربية ابنتها الوحيدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الاحتفاء تعيشها زوجة ظافر العابدين، البريطانية جوان فاريل، عقب طرحها أحدث أغانيها باللغة الإنجليزية بعنوان «Fire»، التي شاركها فيها زوجها الفنان التونسي، بالدعم المادي والمعنوي، إذ تحمل تكاليف الإنتاج، فضلًا عن الظهور كموديل بالكليب.

كليب زوجة ظافر العابدين الجديد

طرحت جوان فاريل، زوجة ظافر العابدين، أحدث كليباتها باللغة الإنجليزية بعنوان «Fire»، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، إذ شاركها الأخير بالظهور كـ«موديل» للمرة الأولى.

وعلق العابدين، على مشاركته في الكليب الغنائي الخاص بزوجته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «سعيد بمشاركتكم مقطع من أغنية زوجتي».

وكانت زوجة ظافر العابدين، جويل فاريل تحدثت عن تفاصيل العمل، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، كاشفة أن زوجها التونسي، لم يكتف بالظهور كموديل، بل أنه منتج الكليب أيضًا.

من هي زوجة ظافر العابدين؟

يرصد موقع «هن» خلال السطور التالية، عدة معلومات عن زوجة ظافر العابدين، وفقًا لصفحتها على «إنستجرام»، وحديث الفنان التونسي عنها من قبل في تصريحات تلفزيونية.

- اسمها جوان فاريل وتحمل الجنسية البريطانية.

- أنجبت من الفنان التونسي ابنة وحيدة تُدعى ياسمين.

- تغني في العديد من الحفلات الموسيقية ببريطانيا، أدت خلالها مجموعة واسعة من المؤلفات الموسيقية.

- تقدم عروضا فنية في أكثر الأماكن شهرة، بداية من لندن إلى كندا واليابان والشرق الأوسط.

- أكد زوجها في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنها فضلت الأمومة عن العمل.

- كشف ظافر، أن والدته الراحلة تفهمها بالإشارة.

- سجلت جوان، أغاني لفنانين من مشاهير البوب ​​روبي وفرقة الروك البريطانية Bring Me The Horizon، كما مثلت مجموعة واسعة من العلامات التجارية المعروفة.

- عملت على نطاق واسع كمقدمة في تغطية أحداث الشركات.

- لفتت الأنظار في أول ظهور لها، خلال فاعليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي.